L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo di Mario Hermoso. Arrivato nella Capitale nel 2024, il difensore spagnolo ha collezionato 13 presenze e 1 gol in giallorosso. Il Club augura a Mario le migliori fortune per la nuova avventura in Bundesliga.