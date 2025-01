Roma, Ghisolfi: "Frattesi figlio di Roma, Ranieri non allenerà più"

Il ds della Roma, Ghisolfi, ha fatto il punto sul mercato giallorosso. Partendo dal terzino dell'Ajax, Devyne Rensch. "Non voglio commentare ogni nome di mercato, ma stiamo lavorando su questa posizione. Vogliamo un calciatore che possa fare il terzino, il braccetto e il quinto, qualcuno che abbia una mentalità da Roma e che dia continuità alla nostra squadra", ha detto a Sky. Su Frattesi: "Non voglio parlare di calciatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma. La cosa più importante è la partita di stasera". Sul prossimo mister, che non sarà Ranieri: "Non voglio parlare di nomi, oggi dico che Ranieri sta facendo un lavoro incredibile. Per me è una grande opportunità lavorare con lui. È un uomo diverso, sento che ha il sogno di portare la Roma a un altro livello e io farò di tutto per aiutarlo a realizzare questo sogno. C'è ancora la possibilità che l'allenatore della prossima stagione sia Ranieri? No, lui ha già detto che sarà un grande dirigente della Roma".