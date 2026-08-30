Roma, Gasperini: "Mercato? Ci mancano un terzino e un attaccante"

"Per completare abbiamo bisogno di un pezzo che chiuda quella parte. Sono rimasti un terzino e un attaccante. Lulli ha un po' sopperito, ho sempre sperato in lui, sta dando risposte importanti ma non possiamo caricarlo di responsabilità così grandi. L'anno scorso avevamo Angelino, Tsimikas, Celik, Wesley e anche Rensch". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce. "Le prestazioni di Lulli nel precampionato e con la Fiorentina fanno ben sperare per il futuro ma dobbiamo pensare anche al calendario. E comunque un pezzo in attacco possiamo pensare ancora di farlo", ha aggiunto.