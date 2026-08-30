Niente Napoli per Gabriel Jesus: è fatta per il trasferimento al Barcellona

Niente Napoli per Gabriel Jesus. Dopo le voci delle scorse settimane, l'attaccante brasiliano ha deciso il proprio futuro: sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I blaugrana, infatti, stavano da tempo cercando un centravanti per sostituire Robert Lewandowski e dopo i numerosi rifiuti da parte dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez hanno deciso di puntare sull'attaccante dell'Arsenal, ormai in uscita dai Gunners. Operazione da circa 15 milioni di euro con Gabriel Jesus che domani, lunedì 31 agosto, svolgerà le visite mediche. Contratto biennale con opzione per un terzo anno