Roma, Florenzi ceduto al Psg: "Un onore giocare con i migliori al mondo"

"#BenvenutoAParigi"

Per Alessandro Florenzi inizia una nuova avventura all'estero dopo la parentesi al Valencia. Il Psg ha comunicato infatti di aver acquistato l'esterno a titolo temporaneo dalla Roma fino al 30 giugno 2021 per 500mila euro. L'intesa prevede inoltre il diritto di riscatto a favore dei transalpini, che alla fine della prossima stagione potrebbero confermare il giocatore versando nove milioni di euro nelle casse giallorosse.

"Ce la metterò tutta per dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i suoi tifosi - ha dichiarato il laterale dopo l'ufficializzazione del trasferimento a Parigi -. Abbiamo davanti sfide straordinarie questa stagione". "Sarà un piacere e un onore raccoglierle al fianco dei miei nuovi compagni, che sono fra i migliori giocatori del mondo", ha aggiunto Florenzi, subito immortalato dal sito del club francese con la nuova maglia, sulla quale è confermato il "suo" numero, il 24. "Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del PSG - ha proseguito l'ex giallorosso - E' una delle squadre più importanti d'Europa oggi, e lo ha confermato il suo percorso fino alla finale della Champions League il mese scorso".



LA ROMA: "IN BOCCA AL LUPO ALE!"