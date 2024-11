ROMA, ESONERATO JURIC

La sconfitta interna contro il Bologna costa la panchina a Ivan Juric. Lo ha annunciato la Roma: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime due settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni". In pole per la panchina giallorossa c'è l'ex ct dell'Italia, Roberto Mancini.