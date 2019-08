Il nuovo difensore della Roma Chris Smalling è arrivato in mattinata all'aeroporto di Ciampino, con un volo proveniente dalla Gran Bretagna. L'ex giocatore del Manchester, accolto da un gruppo di tifosi e dopo aver posato per le prime foto con una sciarpa della Roma, si e' recato a Villa Stuart per le visite mediche di rito per poi andare a Trigoria per la firma del contratto.