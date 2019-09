Edin Dzeko ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Bosnia soffermandosi anche sul mercatop e in particolare sul neo acquisto della Roma Henrik Mkhitaryan, prossimo avversario nella sfida contro l'Armenia: "Sono molto contento dell'arrivo di Mkhitaryan alla Roma, spero solo non metta in mostra le sue qualità nel match di domani. Il passaggio dalla Premier al calcio italiano? È un cambiamento enorme. In Inghilterra il calcio è più rapido, in Italia più tattico. Mkhitaryan non avrà problemi ad adattarsi alla Serie A. Come compagni, lo aiuteremo ad adattarsi facilmente. Spero ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi".