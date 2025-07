Roma, due rinfozi per Gasperini: in arrivo Wesley e Ghilardi

La Roma è pronta a regalare due rinforzi a Gasperini. Sono infatti vicinissimi gli approdi in giallorosso di Wesley e Daniele Ghilardi. In attesa del trasferimento di Emerson Royal al Flamengo, che libera Wesley in direzione Roma, i due club stanno cominciando a scambiarsi i documenti: il brasiliano arriverà per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Mancano solamente alcuni dettagli, invece, per la chiusura del colpo Ghilardi, che arriverà dal Verona per oltre 10 milioni di euro.