Roma, per un Kone che va un altro potrebbe arrivare: occhi su Ismaël del Sassuolo

La Roma si gioca tanto in questo finale di stagione ma un occhio dei vertici giallorossi è già puntato sul mercato. La prima necessità di Massara sarà raggiungere le plusvalenze necessarie per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. In questo senso, l'indiziato numero uno per portare liquidità nelle casse giallorosse è Manu Koné. Il centrocampista francese ha diversi estimatori, dall'Inter al Psg, e tutto fa pensare che in estate possa lasciare Trigoria. I vertici giallorossi però sono irremovibili sulla sua valutazione: l'ex Gladbach non partirà per meno di 45/50 milioni di euro. Risorse che poi verranno utilizzate per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini. L'obiettivo numero uno per sostituire Koné è.... un altro Koné. Si tratta di Ismael, mezz'ala del Sassuolo.

Arrivato in estate dal Marsiglia per una cifra intorno agli 8 milioni, il centrocampista canadese ha impressionato tutti nella sua prima stagione in Serie A con i neroverdi: 5 gol in 27 partite ma soprattutto una presenza costante in tutte le zone di campo. Caratteristiche che intrigano la Roma per riempire la lacuna che potrebbe lasciare l'omonimo francese. Il Sassuolo però, si sa, è bottega cara: difficile che Carnevali possa lasciar andare Kone per una cifra inferiore ai 20/25 milioni di euro.