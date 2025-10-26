Roma, bocciatura per Ferguson? Si valuta il rientro al Brighton

Evan Ferguson sta lentamente scivolando ai margini della Roma. L'irlandese, arrivato in estate in prestito dal Brighton con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, era partito davanti nelle gerarchie offensive di Gasp ma poi, partita dopo partita senza trovare il gol, ha gradualmente perso il posto. Un matrimonio che non sembra essere partito nel migliore e che potrebbe addirittura concludersi anzitempo: i giallorossi infatti potrebbero decidere di rispedire il classe 2004 al Brighton per buttarsi già a gennaio a caccia di un bomber da regalare a Gasp.