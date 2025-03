Roma, anche due club di Premier su Saelemaekers

Dopo una stagione molto positiva impreziosita da 6 gol e 5 assist, la Roma vorrebbe Tenere Nella Capitale Alexis Saelemaekers, Arrivato In Estate Dal Milan In Uno Scambio Di Prestiti Con Tammy Abraham. I giallorossi non vantano alcun diritto di riscatto sul cartellino del belga e dovranno quindi andare a trattare coi rossoneri se vorranno confermarlo, ma secondo il Corriere dello Sport dovranno anche battere la concorrenza di Newcastle e Nottingham Forest, che avrebbero sondato il terreno per il giocatore in vista di possibili avventure europee della prossima stagione.