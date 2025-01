La Roma è a un passo dal chiudere per Devyne Rensch, esterno difensivo dell'Ajax. Il 22enne olandese ha detto sì alla proposta giallorossa e ora manca davvero poco anche per trovare l'intesa con il suo club di appartenenza: intesa sulla base dei 5 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo e contratto fino al 2029. Il giocatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore.