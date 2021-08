Roma, 45 mln al Chelsea per Abraham: ultima parola al giocatore

L'ASSALTO

Se l'affare andasse in porto, sarebbe il più caro della storia del club giallorosso

Dopo l'addio a Dzeko, la Roma rompe gli indugi per Tammy Abraham. Tiago Pinto è volato a Londra per discutere direttamente col club inglese e col giocatore dopo il trionfo in Supercoppa. Numeri alla mano, i giallorossi avrebbero deciso di acquistare subito l'attaccante inglese per una cifra vicina ai 45 milioni. Offerta importante che potrebbe dare la svolta decisiva alla trattativa. Tutto ovviamente, in attesa della risposta del giocatore, ancora combattuto tra la corte di Mourinho e l'opzione Arsenal, club per cui tifava da bambino. Getty Images

A Trigoria, dunque, sul fronte Abraham regna ancora incertezza. La Roma ha fatto la sua mossa, confermando l'interesse a suon di milioni, ma ora tutto dipenderà dal giocatore. Qualche giorno fa Tammy aveva lasciato intuire di voler restare in Premier, ma il pressing di Mourinho e la cifra messa sul piatto dai giallorossi potrebbero far cambiare idea all'attaccante. Se l'affare dovesse andare in porto, infatti, Abraham sarebbe l'acquisto più caro della storia del club capitolino superando l’operazione Schick. Dettaglio non da poco, che ribadisce la centralità del calciatore inglese nel progetto dello Special One e della dirigenza della Roma.