Mercato

Rodrygo: "Poco spazio al Real? Non posso farci molto". E l'Arsenal ci pensa

19 Nov 2025 - 21:02
© IPA

© IPA

Dopo essere stato al centro delle voci di mercato per gran parte dell'estate, Rodrygo è rimasto al Real Madrid. L'esterno brasiliano ha recentemente parlato dei pochi minuti a disposizioni con il Madrid: "Gioco poco? Non c'è molto che possa fare...solo lavorare duro ogni allenamento". E, secondo quanto viene riportato in Brasile, ci sarebbe una squadra disposta a dare minuti a Rodrygo: l'Arsenal. I Gunners seguono con attenzione gli sviluppi della situazione dell'esterno con il Real, pronti anche a mettere sul piatto 60 milioni di euro per portarlo a Londra. 

