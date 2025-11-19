Palladino: "Tante offerte, ma l'Atalanta è quella giusta"

"Ho insistito molto sull'intensità e sul dna dell'Atalanta, fatto di grinta e sacrifici. Sono molto felice di essere qui e con il mio staff faremo di tutto per portare la squadra in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D'Amico per l'opportunità". Lo dice Raffaele Palladino nella sua conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore dell'Atalanta dopo l'esonero di Ivan Juric. Dopo le dimissioni da tecnico della Fiorentina, Palladino ammette: "Ho studiato e mi sono aggiornato tanto in questi mesi per crescere. Ho ricevuto molte chiamate, ma ho aspettato quella giusta e ci ho messo poco per dire di sì all'Atalanta. Abbiamo gli stessi obiettivi, stare in alto e lottare con tutti".