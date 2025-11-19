Logo SportMediaset

Mercato

Palladino: "Tante offerte, ma l'Atalanta è quella giusta"

19 Nov 2025 - 19:03

"Ho insistito molto sull'intensità e sul dna dell'Atalanta, fatto di grinta e sacrifici. Sono molto felice di essere qui e con il mio staff faremo di tutto per portare la squadra in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D'Amico per l'opportunità". Lo dice Raffaele Palladino nella sua conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore dell'Atalanta dopo l'esonero di Ivan Juric. Dopo le dimissioni da tecnico della Fiorentina, Palladino ammette: "Ho studiato e mi sono aggiornato tanto in questi mesi per crescere. Ho ricevuto molte chiamate, ma ho aspettato quella giusta e ci ho messo poco per dire di sì all'Atalanta. Abbiamo gli stessi obiettivi, stare in alto e lottare con tutti".

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:15
Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Milan, non solo derby

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

19:30
Milan, per la difesa spunta anche Kristensen
19:03
Palladino: "Tante offerte, ma l'Atalanta è quella giusta"
Zinedine Zidane
18:45
Francia, Zidane guida la corsa al post Deschamps
Thiago Motta
17:30
Leonardo sponsor di Thiago Motta: "Perfetto per allenare il Psg"
16:28
Parma, contatti con Guaita e Mannone