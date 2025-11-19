Francia, Zidane guida la corsa al post Deschamps

Zinedine Zidane è il candidato numero uno per cogliere l'eredità di Didier Deschamps come ct della Francia. L'ex Real Madrid, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, non ha firmato alcun preaccordo per rispetto dell'attuale tecnico dei Bleus che è già sicuro di lasciare dopo il prossimo Mondiale. Al momento non si sono intensificati nemmeno i contatti con la Federazione francese ma la sensazione chiara è che Zizou dopo la prossima Coppa del Mondo tornerà in corsa proprio con la Francia.