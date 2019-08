Solo fino a poche ore fa l’operazione Rodrigo-Atletico Madrid (che avrebbe spinto Correa verso il Milan) sembrava vicina alla chiusura, ma le cose sono evidentemente cambiate, tanto che l’attaccante sarà convocato per la partita che vedrà il Valencia impegnato sabato contro la Real Sociedad. A fare il punto della situazione è stato il direttore generale del club iberico, Mateu Alemany: “C’era la possibilità che Rodrigo lasciasse il Valencia, ma al momento non c’è un’offerta sul tavolo. Il club sta attraversando una certa situazione economica e comprendo la decisione di voler vendere il giocatore, ma chi stava offrendo ora non offre più e quello che sembrava un accordo vicino ora non c’è più. Rodrigo ora è pronto per allenarsi di nuovo e, su sua richiesta, è disponibile anche per la Real Sociedad”.