Rivoluzione Barcellona: Hansi Flick potrebbe prendere il posto di Xavi a fine stagione

IL VALZER DELLE PANCHINE

Il tecnico teutonico apprezza particolarmente il gioco dei Blaugrana e ciò potrebbe spingerlo a una avventura in Spagna

© Getty Images Il mercato degli allenatori entra sempre più vivo e, dopo l'annuncio del Bayern Monaco riguardante l'addio a fine stagione di Thomas Tuchel, si fa ancor più intricato. Per la panchina tedesca in molti avevano pensato ad Hansi Flick, ma dopo l'esperienza a cavallo fra il 2019 e il 2021, il tecnico teutonico sarebbe pronto ad approdare in Spagna. L'ex commissario tecnico della Die Mannschaft apprezzerebbe particolarmente una panchina come quella di Barcellona dove andrebbe a sostituire Xavi Hernandez, pronto a lasciare al termine dell'annata.

Il 58enne nativo di Heidelberg è attualmente libero e, come riportato da Fabrizio Romano, non avrebbe avuto alcun contatto con i bavaresi preferendo il gioco dei Blaugrana, alla ricerca di un rilancio dopo aver visto svanire il sogno di bissare la vittoria della Liga. Dopotutto Flick è sempre stato apprezzato in Catalogna complice il celebre 2-8 inflitto al Barça ai quarti di finale della Champions League quando si trovava proprio alla guida del Bayern. Un caposaldo della carriera del tecnico del Baden-Württemberg che quell'anno raggiunse il suo apice con la conquista della Coppa dalle Grandi Orecchie.

La corsa per la panchina spagnola rimane comunque intricata con Roberto De Zerbi che rimane comunque in pole, complice l'ottimo lavoro svolto sinora con il Brighton e che lo rendono così uno degli allenatori più apprezzati d'Europa. I suoi agenti sono sbarcati qualche giorno fa nella Penisola Iberica dando vita così un contatto con la società guidata Joan Laporta. Più defilate le posizioni di Mikel Arteta, in corsa per la Premier League con l'Arsenal, e di Luis Enrique che appare più probabile rimanga al Paris Saint Germain.