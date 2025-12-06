Pochettino: "La Premier mi manca, un giorno potrei tornarci"
06 Dic 2025 - 11:48
06 Dic 2025 - 11:48
"La Premier League è il campionato migliore del mondo, mi manca. Sono molto felice negli Stati Uniti, ma penso sempre a un possibile ritorno un giorno". Così alla Bbc l'attuale ct degli Usa Mauricio Pochettino, che ha allenato Tottenham e Chelsea.
