Ribery giura amore per la Fiorentina: "Viola per sempre"

CASO RISOLTO

"Viola per sempre". Franck Ribery chiude il caso, fa pace con la città di Firenze, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi a seguito del furto subito in casa. Dichiarazioni che avevano lasciato presagire un suo possibile addio a fine stagione. Nella notte il giocatore francese ha però rispost ad un lungo post Instagram dell`amico ed ex viola Seba Frey. Post dove l`ex portiere esprimeva vicinanza a Franck per quanto accaduto: "La prima sensazione quando successe a me era voler andar via, cambiare casa e mettere al sicuro la famiglia. Ma ho parlato con Franck e sono certo non voglia lasciare Firenze e non ha mai pensato di prendersela con i fiorentini. Giocherà per la maglia con orgoglio e la grinta di sempre. E` ferito per quanto successo e vuole tutelare la sua famiglia, ma non ha niente a che vedere con la maglia viola".

Un post che già ieri aveva rasserenato tutto l`ambiente gigliato visto il rapporto che lega i due. In nottata, appunto, l`aggiunta di Ribery. "Fratello mio, grazie mille per queste parole. Tu mi conosci, sai da dove vengo, e che non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho detto di sì e quello che dico faccio". Poi la parte più importante. "Non si può piacere a tutti, ma ho dalla mia parte i veri sostenitori di un club e di in una città che contano su di me, il resto non ha importanza. Ho firmato per la Viola. Viola per sempre!". Con tanto di cuoricino viola accanto.