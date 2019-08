Franck Ribery chiuderà la propria carriera in Arabia Saudita o in Qatar. Lo scrive la 'Bild' spiegando che l'ex stella del Bayern Monaco, in scadenza di contratto da giugno, volerà in queste ore nel Golfo Persico, dopo aver svolto le visite mediche in Baviera, per firmare con la sua nuova squadra.