Ribaltone Napoli: Maksimovic può partire, Koulibaly può restare

LO SCENARIO

I problemi, alla fine, li avrà Gattuso. Il rischio di dover ripartire da zero nell'organizzare la difesa del prossimo anno è parecchio alta. Nikola Maksimovic non vuole rinnovare il contratto, in scadenza nel prossimo giugno, alla cifra offerta dal Napoli. Il serbo guadagna 1,3 milioni a stagione e, secondo quanto riporta "Il Mattino", vuole una cifra vicina ai 2 milioni. La dirigenza azzurra non ha però intenzione di alzargli lo stipendio mettendo, di fatto, il centrale sul mercato, visto che correrebbe il rischio di lasciarlo andare gratis il prossimo anno.

Complicata anche la situazione di Koulibaly. Il Manchester City ritene troppo elevata la cifra di 90 milioni richiesta dal Napoli per privarsi del senegalese. Adesso non resta che provare a convincere gli inglesi o trovare un altro acquirente per il difensore. In caso contrario resterà ancora nella rosa a disposizione di Gattuso.