Neymar ha parlato al podcast Podpah: "Nel 2013 Guardiola (che stava per diventare allenatore del Bayern, ndr) piombò nella mia stanza per dirmi che mi voleva in Germania. Il traduttore, con cui era arrivato, mi mostrò il laptop dicendo che se non avessi fatto 60 gol con lui avrebbe cambiato nome". Il brasiliano, che ai tempi vestita la maglia del Santos, però alla fine scelse il Barcellona, squadra che Guardiola aveva appena lasciato.