Resta aperto il mercato degli svincolati: da Marcelo a Diego Costa e...

Il mercato si è chiuso tra grandi colpi, addii a sorpresa e affari mancati. A trasferimenti chiusi, c'è qualcuno che è rimasto con il cerino in mano. Sono numeri, infatti, i calciatori che non sono riuscito a trovare una destinazioni e ora si ritrovano, da svincolati, senza squadra. Per loro c'è sempre la possibilità di trovare una destinazione, soprattutto in caso di emergenza da parte di questa o quella squadra. Nella lista dei parametri zero ci sono anche alcuni top player che solo poche stagioni fa, per non dire mesi, avrebbero fatto gola a tanti.