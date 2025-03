La posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus non è salda. Il tecnico italo-brasiliano viene definito "in bilico" sia dai colleghi di Relevo che da Fabrizio Romano: in casa bianconera sono in corso delle riflessioni. In caso di esonero a stagione in corso il nome in pole per la sostituzione è quello di Igor Tudor. Quest'ultimo ha vestito la maglia della Vecchia Signora ed è stato vice di Pirlo nella stagione 2020-2021.