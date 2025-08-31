Logo SportMediaset
Mercato

Reggiana, Charlys in prestito dal Verona

31 Ago 2025 - 15:32

Il centrocampista brasiliano Charlys veste la maglia della Reggiana trasferendosi in prestito dall'Hellas Verona, società che ne detiene il diritto alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2028. Classe 2004, Charlys inizia il proprio percorso in Italia approdando due stagioni fa a Verona e facendo subito il proprio esordio in Serie A. L'ultimo campionato lo disputa in prestito a Cosenza, mettendo insieme 28 presenze con 1 gol e 1 assist tra Serie B e Coppa Italia. Charlys vestirà la maglia numero 8.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Mercato

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Calciomercato live

Calciomercato live

L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

16:05
Roma: ufficiale Salah-Eddine in prestito al Psv
15:32
Reggiana, Charlys in prestito dal Verona
15:30
Fiorentina, proposto Ceballos: ma servono cessioni
14:37
Pisa, domani Albiol sosterrà le visite mediche
14:15
Torino, vicino Nkounkou dall'Eintracht Francoforte