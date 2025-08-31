Reggiana, Charlys in prestito dal Verona

Il centrocampista brasiliano Charlys veste la maglia della Reggiana trasferendosi in prestito dall'Hellas Verona, società che ne detiene il diritto alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2028. Classe 2004, Charlys inizia il proprio percorso in Italia approdando due stagioni fa a Verona e facendo subito il proprio esordio in Serie A. L'ultimo campionato lo disputa in prestito a Cosenza, mettendo insieme 28 presenze con 1 gol e 1 assist tra Serie B e Coppa Italia. Charlys vestirà la maglia numero 8.