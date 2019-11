Real, Zidane: "Il sogno di Mbappé è il Madrid"

POLEMICA A DISTANZA

"A me lo ha sempre detto che un giorno gli piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarà lui stesso a decidere il proprio futuro". Zinedine Zidane risponde a Leonardo e, nella conferenza stampa di presentazione della sfida sul campo dell'Eibar, parla senza usare mezzi termini del futuro di Kylian Mbappé, che in tanti vedono lontano da Parigi e dal Psg; "Leonardo può dire quello che gli pare", ha aggiunto il tecnico francese.

La querelle tra l'allenatore dei Blancos e l'ex dirigente del Milan dunque prosegue. Dopo la richiesta del direttore sportivo del Paris Saint-Germain di "lasciare in pace" l'attaccante, in conferenza stampa Zidane ha lanciato un nuovo messaggio per portare il francese alla Casa Blanca.

Intanto, secondo L'Equipe, il club parigino starebbe pensando a un'estensione del contratto di Mbappé, al quale, tuttavia, al momento non sarebbe arrivata alcuna proposta concreta. Il prolungamento del contratto del baby fenomeno, dalle parti del Parco dei Principi, avrebbe la prioritaà su quello di Neymar, che scadrà il 30 giugno dell'anno prossimo.

