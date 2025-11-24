Real, Vinicius ha comunicato di non voler rinnovare

Un rapporto in bilico quello tra il Real Madrid e Vinicius Junior. L'esterno brasiliano non sta brillando e in questo inizio di stagione è passato più alla cronaca per le liti con Xabi Alonso che per le prestazioni in campo. Anche per il rapporto non idilliaco con il tecnico spagnolo, secondo quanto riporta il The Athletic, il brasiliano avrebbe comunicato al presidente Florentino Perez la volontà di non rinnovare con i Blancos. Una scelta che mette il Real spalle al muro: Vinicius ha un contratto in scadenza nel giugno 2027, questo vuol dire che alla fine di questa stagione gli rimarrà solo un anno. A quel punto i vertici del Madrid dovranno prendere una decisione: vendere il classe 2000 nell'estate 2026 oppure rischiare di perderlo a zero già da gennaio 2027.