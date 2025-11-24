Antony al Bayern? L'ad dei bavaresi fa chiarezza

Gli ultimi giorni di mercato sono stati parecchio movimentati in casa Bayern. I bavaresi stavano cercando un giocatore da aggiungere al reparto offensivo: alla fine la scelta è ricaduta sul prestito di Nico Jackson dal Chelsea. Sono stati tanti però i giocatori contattati in quel periodo dai bavaresi, come ammesso dall'ad del club, Christoph Freund: "Quei giorni non sono stato proprio tranquilli. Sono successe molte cose. Abbiamo avuto contatti con diversi giocatori, Antony era uno di questi. C'è stata anche una trattativa, ma ormai è acqua passata. Siamo molto soddisfatti dell'attuale composizione della rosa. Alla fine, alla chiusura del calciomercato, ne siamo usciti bene e siamo soddisfatti".