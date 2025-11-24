Atletico Madrid, spunta Greenwood per l'estate

L'Atletico Madrid inizia a studiare le mosse in vista del prossimo mercato estivo, con l'obiettivo di regalare a Diego Simeone un rinforzo importante in attacco. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i Colchoneros avrebbero messo nel mirino Mason Greenwood. L'ala del Marsiglia sta convincendo tutti grazie alle sue ottime prestazioni: gli spagnoli l'hanno messo in cima alla lista dei rinforzi e l'ingresso degli ultimi investitori potrebbe rendere più facile una trattativa che si preannuncia complessa. L'OM considera Greenwood un punto fermo del suo organico e non intende ascoltare offerte inferiori agli 80 milioni di euro.