Real, Riquelme sfida Florentino Perez: "Riporto Ronaldo a Madrid”

Cristiano Ronaldo in e Zidane out. Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, dimostra di avere già le idee molto chiare per il futuro del club e sfida Florentino Perez (le elezioni presidenziali si terranno a giugno) con un progetto molto ambizioso: "Cristiano Ronaldo ha rappresentato molto per il calcio e per il Real Madrid e per questo ho intenzione di riportarlo qui – ha spiegato l’imprenditore trentaduenne a Cadena Cope – Zidane non sarebbe il mio allenatore”.

Getty Images