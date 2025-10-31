Real Madrid, tra il possibile addio di Vinicius e la suggestione Haaland

In casa Real Madrid tiene banco la questione legata al difficile rapporto che starebbe maturando tra l'allenatore Xabi Alonso e Vinicius Junior: il brasiliano ha giocato per intero solo tre partite su tredici e la sostituzione nel Clasico non ha migliorato gli equilibri. L'Arabia Saudita, nei prossimi mesi, potrebbe tentare il giocatore e i blancos con un'offerta folle, e Xabi Alonso non si strapperebbe i capelli in caso di addio. A quel punto, però, il Real Madrid avrebbe a disposizione un tesoretto di circa 200 milioni di euro da investire liberamente sul mercato, anche provando a piazzare un grande colpo. Come accennato da Keith Wyness, amministratore delegato dell'Aston Villa ed ex Ceo dell'Everton, non è escluso che, in tal caso, il Real Madrid possa provare a formulare una maxi offerta per portare in Spagna Erling Haaland.