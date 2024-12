Il 3-3 con il Rayo Vallecano non ha permesso al Real Madrid di salire in vetta alla classifica della Liga. E così in Spagna si è nuovamente tornati a parlare della posizione di Carlo Ancelotti: il club, fa sapere Relevo, continua ad avere fiducia nel tecnico italiano. Ma all'interno della dirigenza non manca chi sottolinea ogni passo falso del 65enne. Occhio quindi ai prossimi appuntamenti con Pachuca e Siviglia, da non sbagliare.