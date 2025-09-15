Real Madrid, sirene arabe per Rüdiger

Il futuro di Antonio Rüdiger al Real Madrid è ancora tutto da scrivere. Il difensore è tuttora fermo ai box per il problema alla coscia e il suo rientro in campo dovrebbe essere fissato per la fine dell'anno. L'ex Chelsea e Roma ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e al momento non sembrano esserci delle trattative per il prolungamento. Come riportato da Fabrizio Romano, la situazione è monitorata attentamente in Saudi Pro League con alcuni club che starebbero già pensando all'offerta da presentare a Rüdiger.