Fermin Lopez: "Chelsea? Mai avuto dubbi di rimanere al Barca"

"Non ho mai avuto dubbi sul rimanere al Barca", così Fermin Lopez, centrocampista spagnolo dei blaugrana, ha commentato le voce cher durante il mercato estivo lo avrebbero accostato al Chelsea. "Ci sono state diverse voci e speculazioni durante l'estate ma io ho sempre voluto rimanere qui e combatterò per rimanere tanti anni ancora" ha detto il classe 2003. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i Blues si sarebbero spinti fino a 40 milioni per portarlo via dalla Catalogna ma il ragazzo, di comune accordo con il Barca, non ha voluto ascoltare le sirene inglesi.