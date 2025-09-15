Cagliari, ufficiale il rinnovo di Liteta

Il Cagliari ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo fino al 2030 di Joseph Liteta, centrocampista classe 2006. Di seguito un estratto del comunicato: "Liteta è arrivato in rossoblù nel 2024 dall’Atletico Lusaka. In poco tempo ha saputo imporsi come protagonista dell’Under 20, con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera. Le sue prestazioni gli hanno già aperto le porte della prima squadra con cui ha svolto l’intero ritiro estivo; in occasione della gara contro il Parma è entrato per la prima nella lista dei convocati per una partita di Serie A. Liteta continuerà così il proprio percorso di crescita lavorando stabilmente con la prima squadra e restando al tempo stesso a disposizione dell’Under 20".