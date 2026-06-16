Real Madrid, Rudiger non si muove: contratto rinnovato fino al 2027

Antonio Rudiger non si muove dal Real Madrid. I Blancos hanno annunciato il rinnovo del difensore tedesco fino al 30 giugno 2027. Il classe '93 era arrivato in Spagna nel 2022-23 dal Chelsea e la prossima stagione disputerà il suo quinto campionato con il Real. Dagli Stati Uniti, dove è impegnato nel Mondiale con la Germania, Rudiger ha reagito alla notizia commentando il post su Instagram con due parole che però spiegano bene il legame che si è creato con le Merengues: "Il mio club", accompagnate da tre cuori bianchi.