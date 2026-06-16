Real Madrid, Rudiger non si muove: contratto rinnovato fino al 2027

Il difensore tedesco pronto per la sua quinta stagione con i Blancos

16 Giu 2026 - 11:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Antonio Rudiger © italyphotopress

Antonio Rudiger © italyphotopress

Antonio Rudiger non si muove dal Real Madrid. I Blancos hanno annunciato il rinnovo del difensore tedesco fino al 30 giugno 2027. Il classe '93 era arrivato in Spagna nel 2022-23 dal Chelsea e la prossima stagione disputerà il suo quinto campionato con il Real. Dagli Stati Uniti, dove è impegnato nel Mondiale con la Germania, Rudiger ha reagito alla notizia commentando il post su Instagram con due parole che però spiegano bene il legame che si è creato con le Merengues: "Il mio club", accompagnate da tre cuori bianchi.

antonio rudiger
real madrid
germania

Ultimi video

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

I più visti di Mercato

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Per David l'ennesima bocciatura, Muharemovic promosso ma con qualche riserva

Allegri 'ostaggio' del Milan: si muove direttamente AdL e parla con Ibrahimovic

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Antonio Rudiger
11:29
Real Madrid, Rudiger non si muove: contratto rinnovato fino al 2027
11:21
Watford, Dionisi è il nuovo allenatore
10:50
Roma, c'è concorrenza per Summerville: spunta lo United
09:55
Inter, Dumfries: "Il Real? Non è chiusa, Inter nel mio cuore"
23:42
Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo ma è giallo: "Amareggiato e deluso"