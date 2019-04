Real Madrid, rivoluzione sul mercato: 14 giocatori in bilico

02/04/2019

Il clamoroso ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid porterà ad una rivoluzione di mercato avallata da Florentino Perez. Marca ha cercato di elencare i giocatori in bilico in vista della prossima stagione e la lista è lunga, sono in 14 a rischiare di dover lasciare i blancos: ci sono grandi occasioni come Bale, Marcelo e Benzema ma anche diversi giovani su cui scommettere.