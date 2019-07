Colpo in prospettiva per il Real Madrid, che ha annunciato l'arrivo del giovane centrocampista offensivo Alberto Soro dal Real Saragozza, a cui sono andati 2,5 milioni di euro più bonus. Il giocatore classe '99, sbarcato nella capitale spagnola questa mattina per le visite mediche di rito, rimarrà comunque una stagione in prestito al Saragozza.