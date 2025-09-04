Real Madrid, interesse dalla Turchia per Alaba

Secondo quanto riportato da Defensa Central, David Alaba sarebbe finito nel mirino di Besiktas e Fenerbahce. Il mercato turco chiude infatti il 12 settembre e i due club sono ancora alla ricerca degli ultimi tasselli per rinforzare la rosa. Il difensore del Real Madrid sembrerebbe però non intenzionato a lasciare la Spagna, anche se con Xabi Alonso in panchina l'austriaco è al momento ai margini del progetto. Il suo contratto scade a giugno 2026: con la maglia dei Blancos finora ha collezionato 116 presenze, 5 gol e 9 assist.