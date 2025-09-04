Manchester United, Onana piace in Arabia

Logo SportMediaset
04 Set 2025 - 11:20

Andre Onana potrebbe lasciare il Manchester United. Il portiere sarebbe infatti finito nel mirino di alcuni club che militano nella Saudi Pro League e i Red Devils starebbero valutando una sua cessione, vista anche la decisione del tecnico Ruben Amorim di puntare su Senne Lammers, acquistato dall'Anversa negli ultimissimi giorni di mercato. Il contratto dell'estremo difensore camerunese scade nel 2028 con opzione per ulteriore anno. Su Onana c'è da registrare anche l'interesse del Fenerbahce, dove potrebbe ricoprire il ruolo da vice Ederson. 

