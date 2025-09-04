Inter, per gennaio si punta Fofana del Lione

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sui prossimi obiettivi dell'Inter in vista della sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri avrebbero infatti nelle proprie casse un tesoretto tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Malick Fofana, ala sinistra del Lione. La trattativa, però, non si preannuncia semplice: il 20enne è infatti valutato sui 30 milioni di euro. Ancor più complicata la pista che porta a Iliman Ndiaye dell'Everton: il prezzo del cartellino potrebbe toccare i 50 milioni.