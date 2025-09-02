Turchia, mercato ancora aperto: il Galatasaray spaventa Inter e Atalanta

Secondo gli ultimi rumors, il club giallorosso vorrebbe formare una coppia d’attacco tutta nigeriana con Osimhen e non molla il centrocampista turco
La telenovela Lookman non è finita. Il calciomercato in Turchia è ancora aperto (chiuderà il 12 settembre) e secondo quanto riportano i media locali il Galatasaray sarebbe pronto a tornare alla carica con l’Atalanta per formare una coppia d’attacco tutta nigeriana con Victor Osimhen, un’idea suggestiva che accende gli ultimi giorni di mercato a Istanbul. Ma non solo, perché il club giallorosso avrebbe anche allacciato i contatti con l’Inter per capire se esista la possibilità di portare in giallorosso Hakan Calhanoglu.
Il centrocampista turco per settimane è sembrato un separato in casa a Milano, ma dopo la pace con Lautaro e la chiacchierata con Chivu ha deciso di restare e quindi al momento la trattativa appare di difficile (quasi impossibile) realizzazione, motivo per cui il club turco sta virando con decisione su Ilkay Gundogan del Manchester City.
Discorso diverso invece per quanto riguarda Lookman, che a Bergamo ha passato un'estate da fuori rosa e davanti a una buona offerta potrebbe anche partire. L’Atalanta è stata chiara: l’unica formula accettata resta quella della cessione a titolo definitivo e servirà un'offerta di alto livello, superiore ai 50 milioni.
Galatasaray e anche Fenerbahçe restano alla finestra pronte a giocarsi le ultime carte, in Turchia si parla di un'offerta di 55 milioni, ma per ora a Zingonia non è arrivata alcuna proposta economica e al momento la soluzione più probabile è che l'attaccante e il club firmino una pace armata almeno fino a gennaio. Al momento il futuro di Lookman resta comunque sospeso tra Bergamo e Istanbul e ci resterà ancora per una decina di giorni.
GLI ALTRI MERCATI ANCORA APERTI
Brasile: 3 settembre
Norvegia: 3 settembre
Austria: 5 settembre
Croazia: 6 settembre
Ucraina: 6 settembre
Belgio: 8 settembre
Polonia: 8 settembre
Repubblica Ceca: 9 settembre
Romania: 9 settembre
Svizzera: 9 settembre
Arabia Saudita: 11 settembre
Turchia: 12 settembre
Grecia: 12 settembre
Russia: 12 settembre
Messico: 13 settembre
Qatar: 16 settembre
Emirati Arabi Uniti: 2 ottobre
Serbia: 1 dicembre
Commenti (0)