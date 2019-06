Real Madrid in pressing per Pogba: Florentino Perez pronto a inserire Isco come contropartita

29/06/2019

Nessun passo ufficiale ma sempre secondo Don Balon i Red Devils potrebbero ritenere la proposta all'altezza qualora venisse alzata la parte fissa da 40 a 70 milioni. Il Real vorrebbe accelerare per evitare spiacevoli sorprese con il passare del tempo, leggasi inserimento (al momento comunque difficile) della Juventus, adesso impegnata in altre trattative.



L'indiscrezione proveniente dalla Spagna fa il paio con quella rilanciata in Inghilterra dal Mirror. Il tabloid britannico spiega che lo United continua a non volere fare sconti per il suo gioiello, valutato almeno 150 milioni di sterline, circa 167 milioni di euro. Anche Oltremanica ritengono il club iberico in vantaggio per Pogba, il quale tuttavia non disdegnerebbe un ritorno a Torino. Per questo l'ipotesi bianconera rimane in qualche modo sempre viva.