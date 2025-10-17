Bologna, si lavora al rinnovo di Freuler

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Skorupski, il Bologna ora pensa a quello di Remo Freuler, anche lui in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, le trattative tra lo svizzero e i rossoblù sarebbero ben avviate e nei prossimi dieci giorni ci sarebbe anche in programma un incontro per chiudere la pratica. Per il centrocampista ci sarebbero sul tavolo diverse opzioni: prolungamento diretto fino al 2027 o 2028, oppure 2027 con opzione per l'anno successivo. Anche da parte di Freuler, c'è la volontà di proseguire assieme.