Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lewandowski verso l'addio al Barça: l'Atletico sullo sfondo

17 Ott 2025 - 19:41
© IPA

© IPA

Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona termina a giugno 2026 e, al momento, sul fronte del rinnovo tutto tace. Nell'accordo tra il polacco e i catalani non ci sono clausole unilaterali per il prolungamento. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport DE, al momento un rinnovo sembra un'opzione improbabile. La decisione finale non è ancora stata presa: il 37enne ex Bayern si sente ancora in grado di fare la differenza e starebbe lottando per ottenere un nuovo contratto. Se non fosse possibile, l'Atletico Madrid avrebbe già fatto sapere di essere interessato a Lewa. La soluzione del giallo nei prossimi mesi

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

DICH CARNEVALI SASSUOLO 18/7 DICH

Carnevali: "Tutto fatto per Laurienté, Berardi resta..."

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:48
Forest, Postecoglou sulle voci di esonero: "Sapete come finisce se mi date tempo..."
20:26
Bologna, si lavora al rinnovo di Freuler
19:41
Lewandowski verso l'addio al Barça: l'Atletico sullo sfondo
18:23
Porto, Villas Boas rivela: "In estate arrivate richieste per Samu"
17:15
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Bounou fino al 2028