Lewandowski verso l'addio al Barça: l'Atletico sullo sfondo

Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona termina a giugno 2026 e, al momento, sul fronte del rinnovo tutto tace. Nell'accordo tra il polacco e i catalani non ci sono clausole unilaterali per il prolungamento. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport DE, al momento un rinnovo sembra un'opzione improbabile. La decisione finale non è ancora stata presa: il 37enne ex Bayern si sente ancora in grado di fare la differenza e starebbe lottando per ottenere un nuovo contratto. Se non fosse possibile, l'Atletico Madrid avrebbe già fatto sapere di essere interessato a Lewa. La soluzione del giallo nei prossimi mesi