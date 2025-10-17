Forest, Postecoglou sulle voci di esonero: "Sapete come finisce se mi date tempo..."

Sette partite e solamente una vittoria: l'avventura di Ange Postecoglou a Nottingham non è iniziata nel migliore dei modi. L'allenatore australiano è approdato al Forest dopo l'esonero al Tottenham, con cui aveva condotto una stagione molto negativa salvata al fotofinish con la vittoria dell'Europa League. Oggi "Big Ange" in conferenza stampa ha allontanato così le voci su un suo possibile esonero: "Se mi date tempo la storia finisce sempre allo stesso modo: io con in mano un trofeo". Ai tempi degli Spurstra i tifosi la sua frase "al secondo anno vinco sempre un trofeo" era diventato il tormentone nei festeggiamenti per la vittoria dell'Europa League, arrivata proprio nel suo secondo anno sulla panchina del Tottenham.