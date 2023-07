Colpo del Real Madrid, ufficiale l'ingaggio di Arda Güler

Manovre blancos

La telenovela dell'estate al termine: il fantasista turco classe 2005 del Fenerbache si trasferisce al Santiago Bernabeu

© Getty Images Arda Güler è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il classe 2005 ha firmato un contratto da 6 anni. Costato 20 milioni più 10 di bonus, il trequartista sarà presentato a Valdebebas, centro sportivo delle merengues, alle 12.00 del 7 luglio. Battuta la concorrenza di tantissimi club europei: Barcellona, Milan, Siviglia e numerose formazioni di Premier League.

Personalità assoluta, un piede mancino delicatissimo e tantissima creatività: queste le qualità del giovanissimo Güler, già titolare in nazionale maggiore turca. Nel recente match contro il Galles ha incantato l'Europa con un sinistro all'incrocio dei pali dai 25 metri. Era uno degli obiettivi principali del mercato del Milan, che però si è dovuto arrendere davanti alla volontà del giocatore, della sua famiglia e alle richieste di commissioni ritenute eccessive.

Niente da fare nemmeno per il Barcellona, nonostante le parole di Laporta che dava Deco in procinto di chiudere l'affare. A spuntarla è stata, come spesso capita per i migliori giovani del mondo, la Casa Blanca. Il giocatore nello scacchiere di Ancelotti potrebbe occupare lo spot di ala destra nel 4-3-3 quando Rodrygo verrà schierato punta, ma anche di rifinitore alle spalle di Vinicius e lo stesso Rodrygo nel 4-3-1-2 tanto caro al tecnico di Reggiolo.