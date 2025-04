Alla vigilia del ritorno di Champions League contro l'Arsenal, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. All'allenatore italiano è stato chiesto se questa partita potrebbe essere decisiva per il suo futuro: "Non penso che questa partita avrà un impatto sul mio futuro al Real Madrid. Non vedo l'ora che arrivi domani.Mantenere la mente lucida, andare avanti... non è il mio primo big match e spero che non sia l'ultimo. Sono emozionato".